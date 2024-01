“Ti devi solo vergognare” La famosa bloccata a letto con la flebo al braccio | ma la verità è choc

Leggi su caffeinamagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) Laitaliana è finita nella bufera per un video, che l’ha ritratta con laal. Le immagini sono sembrate subito preoccupanti, ma subito dopo i follower si sono accorti di una particolarità del filmato e sono piovute critiche a dismisura. Anche Carolina Marconi ha deciso di intervenire, pubblicando un commento contro la ragazza, che non avrebbe mai dovuto fare una cosa simile secondo lei. Questa la risposta della Marconi nei confronti della, finita dunque nella bufera dopo la pubblicazione di un video con la: “Da ex paziente oncologico, questa immagine non mi fa ridere, anzi la trovo molto triste. Ti porterei a fare un giro in questi reparti per renderti conto davvero in che condizioni sono queste povere persone poi vediamo come ti senti nel pubblicare una cosa ...