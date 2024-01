Thohir si congratula | «Inter | vittoria in Supercoppa Italiana! Bravi»

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 gennaio 2024) Anche Erickfesteggia ladellaItaliana dell’, con un messaggio pubblicato attraverso le sue pagine social ufficiali. I COMPLIMENTI – Erick, ex presidente dell’, continua a seguire le partite della squadra nerazzurra e festeggiare. Lo ha fatto anche in finale diItaliana contro il Napoli, con un post pubblicato su Instagram: «L’ha vinto laItaliana contro il Napoli in finale! È il terzo anno di fila che vince il trofeo. Complimenti e forza!».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...