The Holdovers | lezioni di vita | prigionieri di sè stessi

(Di martedì 23 gennaio 2024) THE HOLDHOVERSDIAL CINEMA con Paul Giamatti, Dominic Sessa e Carrie Preston. Regia di Alexander Payne. Produzione USA 2023. Durata: 1 ore e 13 minuti LA TRAMAvuol dire trattenuti. Durante le vacanze di Natale un collegio per ragazzi ricchi si svuota e rimangono solo cinque ragazzi che a casa nessuno vuole tra i piedi. Cinque ragazzi e un professore scapolo e antipatico a tutti. La convivenza tra i cinque (che presto si riducono a uno) eil prof non è facile. Ma è fattibile. Alla fine delle vacanze tra lo spigoloso insegnante e il riottoso adolescente è nata una bella amicizia. PERCHE' VEDERLO perchè nonostante la storia non sia nuova (è tratta da una vecchia commedia francese anche se non è citata nei titoli di testa) e dove andrà a parare il discorso è ...

In un'intervista rilasciata a Esquire Italia, l'attore americano Paul Giamatti si apre sul suo ultimo film "The Holdovers ", un dramma diretto da ... (orizzontescuola)

Con The Holdovers - Lezioni di vita, Alexander Payne realizza un meraviglioso film natalizio in cui il rapporto fra individui e società presenta echi ... (movieplayer)

Un professore di storia antica, difficile da maneggiare, malvisto se non odiato dagli allievi, aggrappato più alla sua materia che a una vita dalle scarse soddisfazioni (“il mondo è amaro e lui pensa ...Mercoledì 24 gennaio sarà proiettato, in tutte le multisala del circuito UCI Cinemas, in versione originale con sottotitoli in italiano The Holdovers – Lezioni di vita, film distribuito da Universal ...Il film di Wim Wenders raggiunge i 3 milioni complessivi. Ottimo debutto per la versione 4K de Il Cacciatore, che incassa 49mila euro con oltre 6mila spettatori.