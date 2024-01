Terremoto Cina | la scossa ripresa in una casa dalle telecamere di sicurezza VIDEO

Un terremoto molto intenso e superficiale, di magnitudo 7.0, ha colpito poco fa la regione meridionale dello Xinjiang, in Cina , non lontano dal ... (inmeteo)

Un terremoto di magnitudo 7.1 ha colpito le zone di Wushi e Uchturpan, nella prefettura di Aksu, una zona montuosa della Cina nordoccidentale.Una scossa di magnitudo 7.1 ha scosso la terra in Cina. Il sisma è stato registrato nella parte occidentale dello Xinjiang. Crollate 74 abitazioni.