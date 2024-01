Tentano di rubare i soldi alle slot e aggrediscono un testimone | due arresti a Gallarate

(Di martedì 23 gennaio 2024) Milano, 23 gennaio 2024 – Hanno trascorso la serata in una saladie quando ida giocaremacchinette sono finiti, con un escamotage hanno tentato di impossessarsi del denaro contenuto nella cassa, ma sono stati scoperti dall'addetto della sala e costretti ad allontanarsi a mani vuote. Una volta usciti dal locale, poi, hanno aggredito unche stavartando il 112. Quindi hanno tentato di darsi alla fuga. Per questo due giovani di nazionalità marocchina, uno di 29 anni, l'altro di 26, sono stati arrestati con le accuse di tentata rapina aggravata e lesioni personali aggravate. Il tempestivo intervento di due gazzelle dei carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia diha bloccato la fuga dei due. ...

Cronaca di Roma – Una banda di ladri ha visto vanificati i propri piani durante la scorsa notte in via Pieve di Cadore, zona Monte Mario. Il ... (romadailynews)

La reazione del titolare e di due clienti, che hanno ingaggiato una colluttazione con i banditi, ha sventato il tentativo di rubare l'incasso. Uno è stato preso dalla Polizia, l'altro è ricercato.Dopo aver finito i contanti per giocare alle macchinette, un 29enne e un 26enne hanno tentato di arraffare il contenuto della cassa, ma sono stati scoperti e allontanati ..."Non hanno trovato nulla da rubare ma a me restano i danni" dice amareggiata A.A. La donna aveva parcheggiato l'auto in via San Valentino a Udine, nei pressi del distretto sanitario. Erano circa le 11 ...