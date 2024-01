Tenta di rapire un neonato dalle braccia della madre | arrestato un 22enne a Ragusa

(Di martedì 23 gennaio 2024) Hato diun bambino di tre mesi direttamente: per questo undi origini guineane è statodai carabinieri a, fuori da un centro vaccinale. Ladel bimbo, unaalbanese, era con il marito e la figlia più grande (di tre anni) quando il giovane hato di strapparle il bambino. D’istinto la ragazza ha opposto resistenza, poi è intervenuto il padre insieme ad alcuni agenti di polizia che passavano per caso. Il responsabile è statoin flagranza dai carabinieri, e si trova in carcere in stato di fermo, con l’accusa dito ...

Un uomo di 22 anni di origine guineane è stato arrestato dai carabinieri di Ragusa mentre tentava diun bambino di tre mesi strappandolo dalle braccia della madre. È accaduto ieri mattina in via Licitra, nei pressi del centro vaccinale, quando il giovane ha tentato di prendere il piccolo a una ...