Telefonata Meloni-Michel in vista del Consiglio Ue dell' 1 febbraio

(Di martedì 23 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il premier Giorgiaha avuto una conversazione telefonica con il presidente delEuropeo, Charles, indelEuropeo straordinario del primo.“Oltre alle prospettive di approvazionea revisione del bilancio pluriennale UE 2021-27, sono stati discussi i principali temi'agenda internazionale, a partire dall'aggressione russa'Ucraina e dalla crisi in Medio Oriente e nel Mar Rosso”, spiega Palazzo Chigi in una nota. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS).

