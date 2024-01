Tekken 8 | la prova | le IA hanno imparato a combattere

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nuovo capitolo per lo storico videogioco di Namco, disponibile da fine gennaio per PS5, Xbox e computer: sul ring dei picchiaduro, se la gioca con Street Fighter 6. Anche grazie a un'intelligenza artificiale davvero convincente

Se vi state avvicinando al picchiaduro Bandai Namco per la prima volta o avete i ricordi appannati, ecco quello che dovete sapere per capire la storia di Tekken 8.Sin dalle origini i giochi di Tekken si sono sempre distinti per un ricco cast di personaggi giocabili. Tekken 8 ha 32 lottatori al lancio, ed anche il leggendario Tekken 3 all'epoca aveva un roster ...Entrato nel cuore dei millennials grazie al terzo storico capitolo della saga uscito su PlayStation, Tekken è giunta alla sua ottava iterazione. L’embargo sulle recensioni è scaduto da poche ore ed è ...