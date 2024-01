Taylor Mega sexy in bikini ad Abu Dhabi

(Di martedì 23 gennaio 2024)ha trascorso qualche giorno di relax ad Abue non ha dimenticato i follower. Sui social non sono mancati gli scatticon addosso costumini striminziti che lasciano in mostra il suo fisico scolpito. Sono foto ad alto tasso erotico quelle postate dalla bellissima influencer, che si diverte a stuzzicare i follower con le pose bollenti e il lato B in mostra.ad Abu“La prima foto per farvi vedere gli addominali, l’ultima per farvi vedere quanto sono lunghi i miei capelli… quelle in mezzo…?” scrivepostando alcuni scatti inrosa. Le foto a cui fa riferimento sono quelle in cui è enfatizzato il suo lato B tonico e scolpito. L’influencer, in ...

Novak Djokovic secures his 11th consecutive semifinal appearance at the Australian Open by defeating Taylor Fritz in a marathon quarterfinal match. Despite facing stiff resistance from Fritz, Djokovic ...Appearing with Taylor Swift on the English celebrity talk program The Graham Norton Show in 2012, American movie star Richard Gere (Pretty Woman, Chicago, An Officer and a Gentleman, American Gigolo, ...The NYPD confirmed with Fox News Digital that a man was arrested after he was found making a disturbance near Taylor Swift's home in New York City.