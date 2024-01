Tanzania vs Congo DR – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 23 gennaio 2024) Laaffronta ilDR allo Stadio Amadou Gon Coulibaly mercoledì 24 gennaio sera per conquistare un posto nelle fasi a eliminazione diretta della Coppa d’Africa. Con i calci d’inizio simultanei in tutto il Gruppo F, i Leopardi, con due punti nelle prime due partite, hanno bisogno di una vittoria per rimanere in testa alla classifica, mentre le Taifa Stars rischiano l’eliminazione se non riescono a vincere. Il calcio di inizio divsDR è previsto alle 21 Anteprima della partitavsDR a che punto sono le due squadreConsiderata prima del torneo come i fustigatori del Gruppo F, laha sfidato le aspettative e si ritrova ancora in lizza per un posto a eliminazione diretta prima della ...