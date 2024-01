Tante novità in iOS 17 3 per la sicurezza | la musica e non solo

Leggi su optimagazine

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nella serata di ieri, sono sopraggiunte ledell’aggiornamento iOS 17.3 su tutti gli iPhone e gli iPad supportati. Dopo una fase di test abbastanza prolungata, Apple ha cominciato a distribuire il suo terzo major update per la sua ultima versione del sistema operativo e le implementazioni non sono affatto poche. La prima funzione in rilievo nell’update iOS 17.3 è quella denominata “protezione del dispositivo rubato”. L’opzione introduce la richiesta del Face ID o Touch ID per eseguire determinate azioni, al posto del classico codice di sblocco in cifre. Con l’autorizzazione biometrica in campo, vengono protette più che in passato operazioni molto sensibili come quella della modifica della password dell’ID Apple e altro ancora, fondamentali in caso di furto. In riferimento all’esperienzale, con l’aggiornamento iOS 17.3 vengono ...