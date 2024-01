Supercoppa | stoccata De Laurentiis | “Penso all’imbarazzo di Rocchi”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoNegli spogliatoi non c’è Walter Mazzarri, infuriato, e tocca al presidente parlare con Mediaset. Gli chiedono dell’arbitro Rapuano. E Deusa toni diplomatici. “A me dispiace per, che sta vivendo una specie di incubo. La debolezza degli arbitri quest’anno parla da sola. Prima della partita mi chiedevo quale imbarazzo avrebbe provato stasera”. E chissà cosa frulla, adesso, nella testa del designatore. “Noi dovevamo promuovere noi stessi – dice Adl -, se tu mi riduci in dieci il calcio non è spettacolare”. E in più “la Lega purtroppo in Italia non funziona. Hanno cambiato anche i regolamenti, le espulsioni le paghiamo in campionato”. E quindi “questa coppa che conta poco la paghiamo anche in campionato”. In sala stampa, Deannuncia un gesto magnanimo per la squadra: il premio ...