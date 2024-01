Sudafrica-Tunisia Coppa d’Africa | 24-01-2024 ore 18 | 00 | formazioni | quote | pronostici

Ultima giornata della fase a gironi di Coppa d’Africa: il Sudafrica affronta la Tunisia all’Amadou Gon Coulibaly Stadium di Korhogo, mercoledì alle 18. Sfida chiave per entrambe le squadre: il ...Il Sudafrica non è solo nella sua causa contro Israele. Il primo paese che gli si affiancato è la Namibia, in un tentativo di colpire così la Germania ...Domani calerà il sipario sulla terza ed ultima giornata della fase a gironi: dove vedere in Tv e i streaming Namibia-Mali e Sudafrica-Tunisia Queste quattro squadre scenderanno in campo nel ...