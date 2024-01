“Stupri contro donne e anche uomini” Raccapricciante testimonianza sulle violenze di Hamas

Leggi su iltempo

(Di martedì 23 gennaio 2024) I racconti di un incubo. Aviva Siegel, una degli ostaggi israeliani liberati da, ha denunciato dinanzi alla Knesset, il parlamento di Israele, che nei tunnel sotto la Striscia di Gaza vengono violentate legliancora prigionieri. «I terroristi portano vestiti che non vanno bene per le ragazze, le vestono come le bambole. Hanno trasformato le ragazze nelle loro bambole, con cui possono fare quello che vogliono. Ed è incredibile che siano ancora lì», ha denunciato la donna, che fu rapita dalla sua casa nel Kibbutz Kfar Aza insieme al marito Keith, ancora tenuto in ostaggio a Gaza, e alla figlia Shir, che invece era accanto a lei in aula. «Voglio dirvi cheai ragazzi toccano queste cose, non possono rimanere incinti ma ci passanoloro», ha insistito. ...