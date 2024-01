Strage di squali | 80 milioni uccisi ogni anno Carne e pinne sul mercato

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 23 gennaio 2024) Quando si parla diè sempre difficile farlo in maniera equilibrata: letteratura, cinema, racconti e la cronaca stessa indugiano spesso su un’immagine cupa e sanguinolenta, che li descrive come animali particolarmente pericolosi per l’uomo. Di certo imbattersi in uno squalo non è un’esperienza piacevole. Ma a fronte di pochi casi all’di ‘aggressioni’ da parte di questi predatori ai danni di esseri umani (secondo George Burgess, ricercatore dell’International Shark Attack File e consulente esterno della ricerca, sono 75 attacchi diall’) sono ben 80gliche vengonodalla pesca, o perché intrappolati nelle reti. Di questi, 25sono esemplari minacciati di ...