Stoltenberg | no minacce dirette a Nato

(Di martedì 23 gennaio 2024) 19.45 "Non vediamo alcuna minaccia diretta o imminente contro alcun alleato della. Certamente monitoriamo da vicino ciò che fa la Russia, abbiamo aumentato la nostra vigilanza e presenza nella parte Est dell'Alleanza".Così il segretario, annunciando un contratto da 1,2mld di dollari per 220mila munizioni "L'esercitazione questa settimana sarà la più grande delladegli ultimi decenni, 90mila partecipanti. Serve per essere preparati alle aggressioni ed liminare spazi per errori di calcolo o incomprensioni di Mosca su di noi".

La minaccia di un'ulteriore aggressione russa, alla luce della guerra in Ucraina, aveva spinto Svezia e Finlandia a chiedere di entrare nella Nato.