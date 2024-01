Stellantis | Tavares ad Atessa conferma impegno del gruppo sugli Lcv

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024)(CHIETI) (ITALPRESS) – Il settore dei veicoli commerciali rappresenta un terzo dei ricavi netti di, con 1,72 milioni di unità vendute all'anno. Si tratta quindi di un comparto nevralgico anche a livello industriale. Ecco perchè Carlo, Ceo delnato nel 2021 dalla fusione tra Fca e Psa, ha fatto visita allo storico stabilimento diin Abruzzo, dove Fiat e PSA Peugeot Citroen lavorano assieme da 42 anni e dove sono stati prodotti 7,3 milioni di furgoni fino ad oggi. Una storia destinata a proseguire, perchè sempre nell'impianto chietino, anche in futuro saranno prodotti i furgonidi grandi dimensioni, prodotti che vengono esportati dall'Italia all'85% in 75 Paesi. In quello che è il più grande e flessibile impianto europeo di veicoli ...