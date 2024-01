Stati Uniti e Regno Unito hanno bombardato di nuovo le postazioni degli Houthi in Yemen

Leggi su linkiesta

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nella notte le navi delle forze armate statunitensi e britannicheledelle milizieite filoiraniane, colpendo in tutto otto bersagli, incluso un sito sotterraneo di stoccaggio di armi, sistemi missilistici edi lancio e sistemi di sorveglianza e difesa aerea. Loreso noto le forze armate dei due Paesi tramite una nota congiunta. Intanto i ministriEsteri dell’Unione europeadato il primo via libera politico a una missione navale difensiva nel Mar Rosso per proteggere il traffico marittimo dagli attacchi, a partire da un documento di lavoro presentato da Italia, Francia e Germania. L’attacco di...