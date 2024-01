Star Wars | The Bad Batch | l’epica conclusione su Disney+

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 23 gennaio 2024)apre il sipario sulla stagione finale della popolare serie della Lucasfilm,: The Bad. Questa serie animata, spinoff di: The Clone, è pronta a tornare con la sua terza ed entusiasmante stagione. La critica celebra la trama intensa e indimenticabile che vede il gruppo protagonista affrontare nuovi ed emozionanti pericoli in una lotta per la libertà. Non mancano i colpi di scena, come la collaborazione con alleati inaspettati e missioni ad alto rischio. Ma chi saranno questi alleati inaspettati e cosa reca co n sé il finale? I dettagli ancora non rivelati promettono sorprese e attese rivelazioni. Stagione Finale di: The Bad– Trama e Dettagli di ...