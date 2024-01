Speriamo che sia tutto ok | guai fisici | Jannik Sinner spaventa l' Italia dopo il trionfo

(Di martedì 23 gennaio 2024) C'è un momento, nei quarti di finale degli Australian Open trae Andrey Rublev, in cui gli appassionatini hanno trattenuto il respiro. Il 22enne di San Candido, in vantaggio di un set, inizia a sollevarsi ripetutamente la maglietta e a toccarsi l'addome. Non sta bene, e il russo martella. Si arriva così al tiebreak e il numero 5 al mondo ne approfitta, portandosi addirittura sul 5-1 con quattro palle set a disposizione per riportarein parità. L'inerzia, a quel punto della partita, pende dalla parte opposta dell'altoatesino. Ma è qui chetira fuori un altro miracolo dei suoi, nella fase più difficile e complicata di un torneo fin qui perfetto, da vero e proprio rullo compressore. Ricomincia a "muovere" l'avversario, con pazienza, forza, tenacia. Pensa solo a un ...

Non è una mattinata qualunque per Luigi Stella, da 50 anni titolare del Bar Valdagno, in via delle Forze Armate numero 212, zona San Siro. Giusto ... (ilfattoquotidiano)

Non succede da molti anni, Luke faceva parte della squadra di Medinah, l'ultima che l'Europa ha vinto in trasferta, e speriamo di poter fare qualcosa di simile. Per me sarà la prima volta in cui ...Questo scenario, secondo Calenda, potrebbe portare Renzi a proporre un’aggregazione di voti tra Azione, +Europa e Italia Viva, una mossa che il leader di Azione spera non avvenga, data la sua ...Pensano allo sballo e non ad un consumo responsabile. Siamo in piena battaglia, le sfide sono tante ma speriamo nella Commissione Europea che verrà, perché negli ultimi 5 anni abbiamo sofferto molto".