Spendere senza aumentare il debito pubblico è possibile | ecco come

(Di martedì 23 gennaio 2024) Da un punto di vista macroeconomico, il 2023 si è chiuso con i fuochi d’artificio. Tra il no al MES e il nuovo Patto di Stabilità e Crescita, c’è tanto di cui discutere. Il nuovo MES non è stato ratificato Per la prima volta in Italia, la non ratifica del nuovo MES ha evidenziato una maggioranza trasversale e consistente, che non si piega ai diktat dell’Unione Europea e che è capace di dire NO. Il nuovo MES era una vera e propria gabbia rinforzata, soprattutto per l’Italia, perché imponeva agli Stati di finanziare pronta cassa il salvataggio del sistema bancario europeo, di cui hanno principalmente bisogno le grandi banche speculative tedesche e francesi. Inoltre, introduceva automatismi nella gestione deldelle nazioni, per i quali rischiavamo, indipendentemente dalla nostra volontà, di essere comunque obbligati a prendere il MES e a sottostare a tutte le ...