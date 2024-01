Spazio | Telespazio e Leonardo premiano i vincitori della V edizione del #T-Tec

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nuovo round del Concorso internazionale di Open Innovation in ambito spaziale Nuovo round per il #T-TeC - TeleTechnology Contest, il concorso internazionale di Open Innovation in ambito spaziale. IV°competizione sono stati premiati oggi, a Bruxelles, nel corso dell’European Space Conference. Il concorso di Open Innovation è organizzato da

Il #T-TeC, iniziativa patrocinata da diverse agenzie spaziali (ESA, ASI, UKSA e AEE) e da associazioni aerospaziali come AIDAA, SGAC e CEAS, rientra nelle attività promosse da Leonardo per l’Open ...C’è l’Italia, sul lato industriale, a guidare la nuova corsa allo spazio. La XVI edizione della Conferenza spaziale europea è stato il momento di lancio ufficiale del nuovo progetto a dodici stelle.Telespazio, si legge in una nota, partecipa per proporre la sua visione del futuro dello spazio, oltre a presentare le sue iniziative dedicate all'innovazione e alla sostenibilita'. Nel corso del ...