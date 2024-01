Spaccio di droga ad Ardea | giovane pusher tradito dal via vai di assuntori

(Di martedì 23 gennaio 2024), 23 gennaio 2024 – I carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Anzio hanno arrestato un 24enne italiano gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini didi sostanze stupefacenti. Negli ultimi giorni, nel corso di diversi servizi finalizzati al contrasto dellodi sostanze stupefacenti, i carabinieri hanno notato uno strano via vai nei pressi delle case popolari di via dei Fenicotteri, località Tor San Lorenzo. Dopo aver localizzato un appartamento con portone blindato e grata inferriata dove sembravano avvenire scambi illeciti, i carabinieri, appena hanno notato il, ivi residente, uscire di casa, lo hanno bloccato per eseguire una verifica. Al termine delle attività, i Carabinieri di Anzio hanno rinvenuto e sequestrato oltre 4 kg di sostanze stupefacenti – 300 dosi di ...

