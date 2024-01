Sondaggi politici elettorali oggi 23 gennaio 2024 | cresce la fiducia nel governo e nella premier | centrodestra in risalita Bene anche il Pd

Leggi su tpi

(Di martedì 23 gennaio 2024)23– Risale lanelMeloni eil gradimento nei confronti della: è quanto emerge dagli ultimielaborati da Ipsos per il Corriere della Sera. Secondo la rilevazione, infatti, il consenso nei confronti dell’esecutivo aumenta di due punti percentuali passando dal 44 al 46 per cento, mentre la presidente del Consiglio ottiene il 47% del gradimento, ovvero tre punti in più rispetto a metà dicembre. Per quanto riguarda i partiti, invece, Fratelli d’Italia è accreditato al 29%, in calo dello 0,3 ...