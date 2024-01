Solo se viene Fiorello Cattelan sgancia la bomba su Sanremo

Leggi su iltempo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Nuovo appuntamento con il buonumore per il Mattin Show capitanato da, in compagnia di Biggio, Casciari e di tutta la banda. Si comincia, naturalmente, dalla rassegna stampa e, in particolare, dalla polemica sulle recenti dichiarazioni del sindaco di Terni, Stefano Bandecchi. “In confronto, il Generale Vannacci è Vladimir Luxuria”, scherza, che subito rincara la dose. “Se la Rai stava cercando qualcuno per la famosa educazione sentimentale, lo ha finalmente trovato. Pensate che Paola Cortellesi farà il prossimo film su di lui”. Si prosegue con le notizie di politica che vedono il Pd in testa alla classifica dei partiti a cui i contribuenti hanno deciso di destinare il due per mille, con ben 8 milioni di euro. “Per questa raccolta fondi pare che la Schlein abbia fatto un Pandoro”, commenta ironico lo showman. “D'altronde, all'atto della ...