Solinas chiama l’imprenditore amico E ottiene 200mila euro sull’unghia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Se sei il presidente di Regione e hai bisogno di trovare velocemente, che fai? Chiami unimprenditore e te li fai prestare. Senza interessi, né un termine per la restituzione, né, fornendo una garanzia. O per lo meno, è la soluzione che il 19 luglio 2021 ha scelto il presidente sardo Christianper ottenere. Spunta la storia di un prestito di Fenu al governatore. I soldi usati per restituire la caparra sui terreni mai venduti A prestargli quei soldi, come si legge nel decreto di sequestro emesso controla settimana scorsa dal Gip Luca Melis nell’inchiesta nel quale è indagato per corruzione, è Gesuino Fenu, imprenditore in quel momento molto liquido poiché tre mesi ...

Intervista all’esponente FdI e candidato presidente della Sardegna: “Il fascismo è consegnato alla Storia. Io non sono in nessun caso ..."Oggi si dovrebbe definire la questione" del candidato del centrodestra per le Regionali in Sardegna: "Non è chiusa ma credo che alla fine, vista anche l'insistenza di FdI, il candidato sarà Truzzu".Il governatore uscente, su cui puntava Salvini, è sotto indagine per la compravendita di una sua proprietà. Una notizia che spiana la strada a Paolo Truzzu, il nome indicato da Fratelli d'Italia come ...