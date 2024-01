Sofia Coppola | Apple ha cancellato l' adattamento de L' usanza del paese per via della protagonista sgradevole

Leggi su movieplayer

(Di martedì 23 gennaio 2024)ha svelato i motivi che hanno portatoTV+ a cancellare la serie sul romanzo L'delcon Florence Pugh.ha fatto luce sulle ragioni del mancatodel romanzo di Edith Wharton L'del, che stava sviluppando in forma di miniserie in cinque episodi perTV+. In una nuova intervista col New Yorker, la regista ha svelato il motivocancellazione dello show, che vedeva Florence Pugh nel ruoloUndine Spragg, una ragazza del Midwest che tenta di farsi strada nell'alta società di New York City. Nel maggio 2020 era stata annunciata la collaborazione tra ...