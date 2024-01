Sociale | ecco l’Hub Sole per occupazione disabili | madri single e neet

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tre aree produttive, sartoria, stamperia, bar bistrot, che formano e danno lavoro a giovani contà,, giovani in drop out. Venerdì 26 gennaio alle 10:30 è in programma la presentazione del progetto “Hub” (SviluppoLavoro Emancipazione), realizzato dalla Cooperativa L’Orsa Maggiore nel Parco San Laise (ex Area Nato), che ha previsto percorsi di formazione e inclusione lavorativa a favore di persone con fragilità, attraverso la realizzazione di un’impresa. «Siamo partiti dall’esperienza maturata dal 2010 con l’attivazione di Casa G.L.O. – servizio diurno in un Bene confiscato alle mafie – spiega Angelica Viola Referente Sviluppo della Cooperativa, che ha avviato questo progetto – abbiamo guardato lontano e lavorato sodo, ...