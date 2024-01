Slittino | Mondiali 2024 | i favoriti del singolo maschile Chi batterà Max Langenhan?

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024) Dopo lo stop post Igls per la Coppa del Mondo, ecco l’appuntamento più importante in chiavesu pista artificiale: nel weekend infatti spazio aidi Altenberg. Sul catino teutonico in scena tutte le gare (ovviamente anche le sprint): andiamo a scoprire iin chiave. Chi riuscirà a battere Max? Il tedesco è stato dominante nell’ultimo anno, ha centrato dieci vittorie consecutive in Coppa del Mondo prima di essere sconfitto proprio in Austria. Sul budello di casa però è pronto a far la differenza e punta dritto alla medaglia d’oro. A sfidarlo proprio colui che è riuscito a batterlo di recente: l’austriaco Jonas Mueller. È il detentore del titolo iridato, agguantato proprio ad Igls l’anno scorso e sembra essere l’unico in grado di ...