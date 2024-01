SKY – Politano resterà in azzurro! Raggiunto l’accordo per il rinnovo | manca solo l’annuncio ufficiale

Leggi su napolipiu

(Di martedì 23 gennaio 2024) Scopri ildi Matteocon il Napoli: aumento di stipendio e prospettive fino al 2027. Il calciomercato azzurro è in fermento con il Napoli che non si ferma di fronte a nulla. Dopo aver concluso brillantemente le trattative per Leander Dendoncker e compiuto passi significativi verso l’acquisto di Nehuen Perez, gli occhi sono ora puntati su un’altra mossa strategica: ildel contratto di Matteo. Il noto giornalista sportivo di SKY, Gianluca Di Marzio, ha annunciatoattraverso il suo sito, fornendo dettagli entusiasmanti. “È statoper ildi Matteo: l’ex Inter si lega al Napoli fino al 30 giugno 2027. Il classe 1993 percepirà uno stipendio di 3,2 milioni di ...