Skeleton | Olimpiadi giovanili invernali 2024 | tra gli uomini si impone il lettone Emils Indriksons

(Di martedì 23 gennaio 2024) All’Alpensia Sliding Centre di Pyeongchang è andata in scena la gara valida per le medaglie delloal maschile alledi Gangwon. Ad imporsi è ilche ha dominato in lungo e in largo la gara, centrando il miglior tempo in entrambe le run e chiudendo con il crono di 1:44.66. Seconda posizione e medaglia d’argento per l’ucraino Yaroslav Lavreniuk, distante 1”01, bronzo invece per il padrone di casa sudcoreano Yeonsu Shin, a 1”39. Non erano presenti rappresentanti italiani in gara.