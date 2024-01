Sinner stacca Rublev nel ranking ATP Prosegue la caccia a Medvedev per il terzo posto

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024) Jannikha battuto il russo Andreynei quarti di finale degli Australian Open 2024 di tennis, incamerando altri 400 punti per ilATP e portando il proprio bottino da inizio torneo a quota 800: la semifinale contro il serbo Novak Djokovic ne metterà in palio altri 500. JANNIKSPIEGA IL PROBLEMA AGLI ADDOMINALI LA CRONACA DELLA VITTORIA DI JANNIKPROBLEMA FISICO PER: COSA È SUCCESSO JANNIK: “NON SO COME HO RIMONTATO DA 1-5. QUANDO MI TOCCAVO GLI ADDOMINALI…” QUANDO GIOCALA SEMIFINALE CONTRO DJOKOVIC? Con la vittoria odierna il vantaggio sul russo Andrey, che è il più vicino all’azzurro, è salito ad oltre 2000 punti, anche se il russo non è certo di difendere la posizione il ...