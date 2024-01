Sinner sfida Djokovic nel suo feudo a Melbourne Tante incognite e il ricordo della Davis che può incidere

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024) Fin dal momento del sorteggio il mondo del tennis italiano aveva segnato con un circoletto rosso la data di venerdì 26. In quel giorno erano infatti in programma le semifinali degli Australian Open 2024, con la possibilità di una nuovatra Jannike Novak. L’altoatesino ed il serbo non hanno mancato le attese e tra due giorni ci sarà l’attesissimo scontro, in un match che una valenza davvero speciale per entrambi i giocatori. Persi potrebbe aprire la portaprima finale Slamcarriera, mentrevuole assolutamente confermare le gerarchie, che erano state messe un po’ in discussione nel finalescorsa stagione, soprattutto dopo la straordinaria vittoria del nativo di San Candido nella semifinale di ...