Sinner-Rublev sarebbe potuto iniziare prima | il rifiuto di Sabalenka e Krejcikova

(Di martedì 23 gennaio 2024) Complicazioni organizzative. Il tennis non è sicuramente semplice nella gestione degli orari in quanto è possibile stabilire l’inizio di un match, ma non il suo termine a priori. Di conseguenza, se ci sono una serie di partite su uno stesso campo, la durata del primo va a determinare lo sviluppo dello schedule in una sorta di reazione a catena. E’ quanto accaduto quest’oggi agli Australian Open. Quattro i match, due quarti di finale del tabellone femminile e due del maschile, sul campo della Rod Laver Arena di Melbourne, il principale. Ebbene, viste le oltre tre ore dellasfida tra Coco Gauff e Marta Kostyuk, vinta dalla tennista statunitense, il programma originario ha subìto un importante slittamento. Di conseguenza, il match tra Novak Djokovic e Taylor Fritz è iniziato molto più tardi e questo ha delle ripercussioni anche sull’impegno di Jannik ...

Una lunga attesa. Jannik Sinner dovrà aspettare non poco prima di scendere in campo contro Andrey Rublev nella sfida valida per i quarti di finale ... (oasport)

Il tennista italiano affronta il russo nei quarti di finale del Grande Slam australiano. Tutte le informazioni su dove vedere Sinner-Rublev in tv e streaming. Dopo il finale monstre del 2023, Sinner ...Con queste premesse e con altri record conquistati (come quello delle 48 semifinali in un torneo dello slam), Djokovic si appresta a sedersi comodamente in poltrona e attendere il suo avversario, che ...In attesa del match tra Sinner e Rublev, Novak Djokovic stacca il pass per la semifinale degli Australian Open. Il serbo batte Fritz al quarto set (7-6, 4-6, 6-2, 6-3) chiudendo i giochi con facilità ...