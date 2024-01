Sinner-Rublev | quarti Australian Open Il russo cede il servizio | Diretta 4-3

(Di martedì 23 gennaio 2024) Jannike Andreysi sfidano per un posto in semifinale aglicontro Djokovic. Per l’altoatesino ilè un avversario alla portata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.41 Terminato il riscaldamento. 12.38 In corso la fase di riscaldamento. 12.38 L’arbitra della partita ... (oasport)

Jannik Sinner e Andrey Rublev si sfidano per un posto in semifinale agli Australian Open contro Djokovic. Per l’altoatesino il russo è un ... (corriere)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Rublev , incontro valevole per i quarti di finale degli Australian Open 2024 . Per l’altoatesino, dopo il ... (sportface)

Il LIVE e la DIRETTA testuale di Sinner-Rublev , incontro valevole per i quarti di finale degli Australian Open 2024 . Per l’altoatesino, dopo il ... (sportface)

Sinner-Rublev è il quarto di finale degli Australian Open più equilibrato tra quelli del tabellone: mette il talento italiano, attuale numero 4 al mondo, di fronte al russo che lo segue nel… Leggi ...Domani mattina non prima delle ore 10.15 (le 20.15 locali) si disputerà il match Sinner-Rublev, valevole per i quarti di finale Australian Open, in corso di svolgimento sui campi in cemento del "Melbo ...In attesa del match tra Sinner e Rublev, Novak Djokovic stacca il pass per la semifinale degli Australian Open. Il serbo batte Fritz al quarto set (7-6, 4-6, 6-2, 6-3) chiudendo i giochi con facilità ...