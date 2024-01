Sinner | i 3 minuti al tie-break che scrivono la storia | rimonta mostruosa | Rublev disperato | Video

(Di martedì 23 gennaio 2024) Treper fare la. Tanto ci è voluto a Jannikper recuperare un secondo set praticamente perso e sterzare in maniera decisiva il match contro il russo Andrey. Alla fine finisce tre set a zero il 22enne altoatesino, che si qualifica così alle semifinali degli Australian Open dove affronterà il numero 1 di tabellone e ranking Atp Nole Djokovic. Tre set a zero, ma senza quei trela partita forse sarebbe andata diversamente, così come il torneo fin qui perfetto del rosso di San Candido: 5 partite, 0 set concessi agli avversari. Ma il secondo set è stato il più difficile di tutta l'avventura vissuta fin qui a Melbourne. Dopo il 6-4 al primo, siamo sul 6-6 e 5-1 peral tiecon ben 4 palle set.non si ...

Jannik Sinner centra l'obiettivo e batte il russo Andrey Rublev (n.5 del ranking) nei quarti di finale degli Australian Open 2024. L'altoatesino (n.4 ATP) si è imposto con il punteggio di 6-4 7-6 (5) ...Il campione italiano stacca il pass per la semifinale degli Australian Open, primo Slam in calendario, battendo il russo Andrey Rublev in 2 ore e 41 minuti di match chiusi con il punteggio di 6-4 / ...Jannik Sinner è in semifinale degli Australian Open ... L'incontro con Rublev è durato due ore e 40 minuti, di cui 1h20' solo per portare a termine la seconda partita, vinta dall'azzurro al tie break ...