Sinner ha annullato 8 palle break su 8 a Rublev | 26 28 nel torneo

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024) Jannikha centrato l’obiettivo minimo della sua trasferta down under, rispettando il suo status di numero 4 del ranking mondiale e approdando per la prima volta in carriera alle semifinali degli Australian Open. Un risultato sicuramente positivo per il tennista italiano, anche alla luce di un cammino impressionante in cui non ha lasciato per strada neanche un set nei primi cinque incontri disputati. Il 22enne altoatesino sta salendo di colpi partita dopo partita, ma venerdì dovrà alzare ulteriormente l’asticella in semifinale per provare l’impresa con il serbo Novak Djokovic. L’azzurro si presenta comunque al big match contro il n.1 ATP con dei numeri davvero notevoli in termini di rendimento al servizio, soprattutto nei punti che scottano. Quest’oggi per esempioè stato in grado di annullare la bellezza di 8...