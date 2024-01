Sinner guarda oltre | “Rublev intuiva dove battevo | devo capire perché Djokovic di sicuro cambierà qualcosa”

Leggi su oasport

(Di martedì 23 gennaio 2024) Jannikha sconfitto Andreyin tre set e si è qualificato alle semifinali degli Australian Open 2024. Il tennista italiano ha vinto la quinta partita consecutiva senza concedere set all’avversario di turno e si è così guadagnato il diritto di proseguire la propria avventura sul cemento di Melbourne. Il nostro portacolori si è imposto con il punteggio di 6-4, 7-6(5), 6-3 e ora si lancia verso l’attesissima sfida contro Novak. Janniksi è soffermato sul dolore agli addominali con cui ha dovuto fare i conti nel secondo set: “Non mi preoccupa,poi è andato via. Non so se era questione di respirazione,oggi era un po’ più umido visto che era sera. Onestamente non è arrivata una fitta, se fosse arrivata una fitta sarebbe stato più preoccupante. Non ...