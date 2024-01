Sinner domina Rublev e vola in semifinale dove affronterà Djokovic

(Di martedì 23 gennaio 2024) Jannikconquista laagli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. Il tennista altoatesino, numero 4 della classifica Atp e del tabellone, si è imposto nei quarti sul campo della Rod Laver Arena sul russo Andrey, quinta forza del seeding: l’azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4 7-6(5) 6-3, in due ore e 39 minuti di...

Dal 1-5 al 7-5. Tiebreak del secondo set. Sinner ha battuto Rublev in quella piccola porzione perfettamente al centro di una partita fatta di tre set: 6-4, 7-6, 6-3. Se l'è presa lì, la sua prima semifinale agli Australian Open. Jannik Sinner conquista la semifinale agli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. Il tennista altoatesino, numero 4 della classifica Atp e del tabellone, si è imposto nei quarti sul campo della Rod Laver Arena sul russo Andrey Rublev. In semifinale, Sinner affronterebbe Novak Djokovic.