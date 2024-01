Sinner-Djokovic | il serbo è favorito Le quote dei bookmakers per la semifinale degli Australian Open

(Di martedì 23 gennaio 2024) Dopo essere partito con i favori del pronostico nei primi cinque incontri2024, Janniksi presenterà da salladel primo Slam della stagione. Ierano stati molto netti nei confronti del numero 4 al mondo, vedendolo chiaramente in vantaggio contro Botic van de Zandschulp, Jesper de Jong, Sebastian Baez, Karen Khachanov e Andrey Rublev. I due esami di olandesi e di russo, intramezzati da quello di spagnolo contro l’argentino, si sono poi effettivamente conclusi con la schiacciante affermazione dell’altoatesino, capace di uscire trionfante dal campo sempre per 3-0. Gli allibratori ha però cambiato idea per lo scontro diretto contro Novak, in programma venerdì 26 gennaio sul cemento di ...

Jannik Sinner vola in semifinale dell'Australian Open e ad attenderlo ci sarà Novak Djokovic in una sfida tutta rossonera (pianetamilan)

I primi due quarti di finale sono stati archiviati con discreta facilità da Djokovic, che ha sconfitto lo statunitense Fritz, e da Sinner che ha liquidato in tre set il russo Rublev. Dunque, la prima ...L'azzurro e Nole si affronteranno in semifinale agli Australian Open, quarta sfida in poco più di due mesi. L'altoaltesino ha vinto due delle ultime tre partite, il serbo non ha mai perso a questo pun ...5 al mondo, con il punteggio di 6-4 7-6, 6-3. Per un posto in finale, l'altoatesino affronterà Novak Djokovic. E' la prima volta che Sinner accede alle semifinali del primo slam stagionale. Prima di ...