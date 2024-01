Sinner conquista le semifinali agli Australian Open

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 gennaio 2024) MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – Jannikla semifinale, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. Il tennista altoatesino, numero 4 della classifica Atp e del tabellone, si è imposto nei quarti sul campo della Rod Laver Arena sul russo Andrey Rublev, quinta forza del seeding: l’azzurro si è imposto in tre set con il punteggio di 6-4 7-6(5) 6-3, in due ore e 39 minuti di gioco. “E’ stata indubbiamente una partita durissima con lui come in passato, ho vinto in tre set ma potevo perderne uno… – spiega a caldo il– E’ sempre un piacere giocare su questo campo, non ha importanza che ora sia Come ho fatto a recuperare nel secondo set il 5-1 nel tie-break? E chi lo sa… Sul 5-1 ho cambiato campo, c’era un pò più di vento”. ...