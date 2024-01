Sinner | che responsabilità | spetta a lui l’ultima parola

Leggi su ilveggente

(Di martedì 23 gennaio 2024)fa i conti con un “peso” non indifferente: non poteva immaginare che il suo destino fosse nelle sue mani. Non è un mistero quale sia l’obiettivo di Jannikin questo Australian Open ormai giunto alle battute finali. Era del tutto scontato che non si sarebbe accontentato di un ottavo di finale, o di un pass per i quarti. Punta ad arrivare all’ultimo atto, com’è giusto che sia. E chissà, magari anche ad essere incoronato come nuovo re di Melbourne. Jannik(LaPresse) – ilveggente.itCiò che non gli manca sicuramente è il talento. E neppure la motivazione. Avendo chiuso la scorsa stagione nel migliore dei modi, portandosi fino al quarto posto della classifica, ha tutto il diritto di sognare e di pensare che sia giunta la sua ora. Peccato solo che per conquistare la sua prima finale Slam debba aggirare il più imponente ...