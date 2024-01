Sinner batte Rublev | chi è l’avversario in semifinale agli Australian Open

Jannik Sinner conquista la semifinale agli Australian Open, primo Slam stagionale in corso sul cemento di Melbourne Park. Il tennista altoatesino, ... (iltempo)

Australian Open - Sinner batte Rublev in tre set e va in semifinale con Djokovic | Diretta 6-4 - 7-6 - 6-3

Jannik Sinner e Andrey Rublev si sfidano per un posto in semifinale agli Australian Open contro Djokovic. Per l’altoatesino il russo è un ... (corriere)