Sindrome del bambino imperatore | come riconoscerla e affrontarla

(Di martedì 23 gennaio 2024) Forse, qualcuna voi avrà sentito parlare delladele, forse, qualcun’altra sta cercando di capire quali sono i campanelli d’allarme, le cause epoterla affrontare, una volta riconosciuta nei propri figli. Qui l’approfondiremo con l’aiuto di un’esperta, la dottoressa Barbara Bove Angeretti, specializzata tra le altre cose in Educazione empatica che ha affrontato il tema delanche nei propri canali social.del: etàsi può dedurre dal nome eafferma la dottoressa Bove Angeretti, si tratta di una condizione che afferisce a quel/a che con urla, insulti, aggressioni fisiche o verbali, riesce ad ...

Nata nel 1991, Gypsy Rose Blanchard ha vissuto fino ai vent’ anni con la madre in un piccolo bungalow rosa sulla West Volunteer Way a Springfield, ... (iodonna)

arrivato in ospedale alle 3 del mattino di lunedì con una sindrome coronarica acuta. Le ultime parole, prima che la situazione si aggravasse, Gigi Riva le ha scambiate con Marco Corda, primario del ...La sindrome di Ondine, infatti, è una malattia rara che colpisce prevalentemente i neonati, una grave forma di apnea del sonno che può mettere a rischio la loro vita. In Italia sono circa 80 i ...Non accennano a spegnersi le polemiche per la nomina di Luca De Fusco a direttore generale del Teatro di Roma, avvenuta sabato mattina da parte di un Cda “a metà”: presenti solo tre membri su 5, assen ...