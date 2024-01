Simeone flop | i quotidiani lo bocciano | “Gialli evitabili”

A lui, invece, i nervi saltano con l’espulsione di Simeone; e poi va via dopo il gol e salta la premiazione in segno di protesta. Peccato: i suoi avrebbero meritato la presenza. Scene che ricordano ...Ripresa: la prima ammonizione di Simeone (10’ st) è eccessiva, il fallo è figlio dell’uscita da un duello; la seconda arriva da un pestone ad Acerbi ed è catalogato (condivisibile o no) nella ...TOP DiLorenzo 7 – Chiude tutte le linee di passaggio che arrivano dalle sua parti, si trova uno come Thuram che prova a scoprire i suoi eventuali problemi da centrale. Il capitano azzurro mette il bav ...