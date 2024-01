Sigarette di contrabbando | sequestri e arresti nel Napoletano

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSono stati sequestrati 122 kg didi, cinque telefonini e 4mila e 500 euro in contanti durante le indagini che hanno consentito anche di arrestare in flagranza una delle due persone a cui oggi i finanzieri di Giugliano in Campania e i carabinieri di Marano hanno notificato due misure cautelari ai domiciliari. Gli accertamenti delle forze dell’ordine, coordinati dalla Procura di Napoli Nord, hanno portato alla luce l’esistenza di due rivendite didi– coordinate da tre persone legate da vincoli di parentela – che commercializzavanocon i marchi contraffatti di note case produttrici. L'articolo proviene da Anteprima24.it.