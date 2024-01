Sì del Senato al ddl autonomia | sceneggiata Pd-M5s FdI | garantita l’unità nazionale video

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 23 gennaio 2024) Come nelle previsioni, il ddl per l’differenziata passa in. L’Aula di Palazzo Madama ha approvato il testo con 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti. Il ddl va ora alla Camera per la seconda lettura. Inno di Mameli: chi lo canta per protesta, chi per festeggiare Un’approvazione che ha registrato il teatrino delle opposizioni: mentre Gian Marco Centinaio, a capo dell’assemblea, legge i voti risuona un inno di Mameli cantato da tutto l’emiciclo. Nessuno, dopo le polemiche sulla legge – che l’opposizione vorrebbe contrabbandare come “spacca-Italia” – vuole sentirsi accusare di aver diviso il Paese. La senatrice della Lega, Mara Bizzotto espone una Bandiera gonfalone della Serenissima repubblica di Venezia. Al Pd che mostra il tricolore, ilre Andrea De Priamo (FdI) replica: “Avete fatto un passo avanti ...