Si accascia a terra e muore durante un funerale | il dramma di Sarah | sotto gli occhi dei figli

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 23 gennaio 2024) Stava parlando davanti ai presenti, in chiesa, in occasione deldel suocero. Quando improvvisamente, nel bel mezzo del discorso, si èta ae ha perso i sensi. Una tragedia assurda, quella che ha sconvolto la comunità di Staines, in InghilHealey, 39 anni e madre di tre, è stata colpita da un malore mentre pronunciava il discorso funebre in ricordo del suocero Roy West, scomparso all’età di 81 anni a seguito di una lunga battaglia contro una brutta malattia. Nonostante i tentativi dei presenti di rianimarla e il pronto intervento dei soccorritori, purtroppo per la donna non c’è stato niente da fare. Come riportato dal Sun, l’ipotesi più probabile al momento è chesia stata vittima di un arresto cardiaco ...