Shtayyeh al mondo intero | non ascoltate Netanyahu | riconoscere lo stato palestinese

Dopo essersi trincerato dietro un «no» all'interruzione della guerra risuonato nel mondo intero insieme alla decisa contrapposizione a un futuro stato palestinese a Gaza, adesso le cose sembrano muove ...Roma, 22 gen. (askanews) – Riparte “Mondo Crociera”, un format tv da non perdere per tutti gli amanti delle crociere, sui mari più affascinanti del pianeta. La trasmissione ventennale riparte con nuov ...(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2024 "Ascoltare la storia per non dimenticare. In questo titolo, scelto per il concerto organizzato dalla presidenza della Camera dei Deputati, c'è tutto il senso di u ...