Shock Pelé | “Riesumate il cadavere” | assurdo in Brasile

Leggi su rompipallone

(Di martedì 23 gennaio 2024)ina causa delle notizie odierne. Sarebbe infatti stata richiesta la riesumazione deldi. Il motivo. La morte di Edson Arantes do Nascimiento, conosciuto a tutti come, avvenuta il 29 dicembre 2022, ha lasciato un vuoto cosmico all’interno di tutti gli appassionati del mondo del calcio. La scomparsa di colui che fu il uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi è stata infatti accolta con commozione e sgomento, soprattutto in, dove un vero e proprio funerale di Stato fu organizzato dalle autorità. Ebbene, proprio dalla terra natia di, a poco più di un anno dalla sua dipartita, arrivano news alquantoanti. Sarebbe stata infatti richiesta la riesumazione deldel tre volte ...